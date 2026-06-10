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    Aktivisten blockieren Zufahrten zur ILA » Nachrichten

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    Auf der letzten ILA ausgestellter US-Kampfhubschrauber (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Auf der letzten ILA ausgestellter US-Kampfhubschrauber (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aktivisten haben am Mittwoch die Zufahrt zur Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin komplett gesperrt. Es seien beide Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsgelände blockiert, teilten die Veranstalter mit.

    Der Fußweg ab dem S-Bahnhof Waßmannsdorf sei aber frei. "Wir arbeiten zusammen mit der Landespolizei mit Hochdruck an einer zeitnahen Lösung", hieß es.

    Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung zählt zu den großen und wichtigen Luft- und Raumfahrtmessen der Welt - auch mit einem ausgedehnten militärischen Ausstellungsteil. Am Mittag werden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und weitere Minister erwartet.

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