Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aktivisten haben am Mittwoch die Zufahrt zur Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) in Berlin komplett gesperrt. Es seien beide Zufahrtsstraßen zum Veranstaltungsgelände blockiert, teilten die Veranstalter mit.

Der Fußweg ab dem S-Bahnhof Waßmannsdorf sei aber frei. "Wir arbeiten zusammen mit der Landespolizei mit Hochdruck an einer zeitnahen Lösung", hieß es.

Die Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung zählt zu den großen und wichtigen Luft- und Raumfahrtmessen der Welt - auch mit einem ausgedehnten militärischen Ausstellungsteil. Am Mittag werden Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und weitere Minister erwartet.