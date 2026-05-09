Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) hat sich verärgert über Debatten zu Abschiebungen von Syrern gezeigt. Es ärgere sie, wenn gesagt werde, die Menschen aus Syrien müssten sich "endlich" am Wiederaufbau beteiligen, sagte Alabali Radovan der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Sie tun das längst, sehr konkret und erfolgreich."

Die Ministerin kündigte an, die Expertise von Diaspora-Gemeinschaften in Deutschland noch viel stärker in die deutsche Entwicklungszusammenarbeit einbinden zu wollen. Beim Jahresjubiläum der Plattform "Neuanfang für Syrien" im April hätten sich viele Beteiligte zu Wort gemeldet und gesagt, dass sie längst beim Wiederaufbau helfen und zugleich auch fester Bestandteil der deutschen Gesellschaft seien.

Rückführungsdebatten verunsicherten, so Alabali Radovan. Dabei brauche man die Menschen auch hier.