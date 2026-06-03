Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Bundesentwicklungsministerin Reem Alabali Radovan (SPD) will die am Montag kurzfristig abgebrochene Reise in den Libanon bald nachholen.

"Wir sind hier in internen Diskussionen und noch mal bei einer Bewertung der Gesamtlage, aber es ist durchaus immer noch das Ziel", sagte eine Sprecherin des Ministeriums am Mittwoch der dts Nachrichtenagentur. Es gehe um ein Zeichen für die Situation vor Ort. "Es wurden ja auch neue Zusagen gemacht für die Unterstützung über die Organisationen der Vereinten Nationen vor Ort, und es ist eigentlich immer noch Ziel, eine ähnliche Reise sehr zeitnah umzusetzen."

Zum Ablauf, wie es am Montag zur kurzfristigen Absage kam, sagte die Sprecherin, dass sich kurz vor der geplanten Landung eine "dramatische Wende" in der Einschätzung der Sicherheitslage ergeben habe. "Die Ankündigung der israelischen Regierung und die darauffolgende Entwicklung führten dann zu einem neuen Lagebild, weshalb entschieden wurde, umzukehren und erst mal auf Zypern zu landen und dann den Weg zurück nach Berlin anzustellen."