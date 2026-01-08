Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach Finanzminister Robert Crumbach sind mit Gesundheitsministerin Britta Müller und Verkehrsminister Detlef Tabbert auch die letzten verbleibenden BSW-Minister in Brandenburg aus der Partei ausgetreten. Das teilten beide am Donnerstag den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" mit.

Sie wollten ihre Arbeit als Minister demnach weiterhin "mit voller Konzentration auf die Belange der Brandenburger" ausüben. "Unser Augenmerk gilt in diesen Wochen einzig der Frage, wie wir Brandenburg gut durch diese politische Phase führen - nicht parteitaktischen Auseinandersetzungen", heißt es in einer Erklärung, aus der die Zeitung zitiert.

Ministerpräsident Dietmar Woidke hatte zuletzt die Koalition mit dem BSW aufgekündigt. Stattdessen soll das Land vorerst von einer SPD-Minderheitsregierung geführt werden. Perspektivisch sind Verhandlungen mit der CDU über eine neue Koalition geplant.