    Amok-Alarm an Schule in Hagen » Nachrichten

    News Redaktion
    Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Hagen (dts Nachrichtenagentur) – An einer Förderschule im nordrhein-westfälischen Hagen ist am Mittwoch ein Amok-Alarm ausgelöst worden. Die Polizei sei mit einem Großaufgebot vor Ort, berichtet die „Bild“.

    „Derzeit durchsuchen wir noch das Gebäude“, sagte eine Polizeisprecherin der Zeitung. Das SEK wurde aber offenbar noch nicht angefordert. Eine benachbarte Hauptschule wird dem Bericht zufolge ebenfalls durchsucht. Konkrete Hinweise auf eine Amoklage soll es bisher nicht geben.

    Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar. Der Bereich rund um die betroffenen Schulgebäude bleibt vorerst großräumig abgesperrt.

