Amokläufer von Ansbach in Kolumbien festgenommen

Ansbach (dts Nachrichtenagentur) – Der verurteilte Täter des Amoklaufs an einer Ansbacher Schule im Jahr 2009 ist in Kolumbien festgenommen worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit.

Georg R. war am 16. August nach einem genehmigten Ausgang nicht in die forensische Psychiatrie Erlangen zurückgekehrt. Unmittelbar nach dem Verschwinden des Verurteilten leiteten Staatsanwaltschaft und Polizei umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Die Spur führte nach Kolumbien, wo R. knapp zwei Wochen nach seiner Flucht festgenommen werden konnte. An der Operation waren Zielfahnder des Bayerischen Landeskriminalamtes, ein Verbindungsbeamter des Bundeskriminalamtes vor Ort und die kolumbianische Polizei beteiligt.

Der Verurteilte wurde bereits am Sonntagmorgen nach Deutschland zurückgebracht und wird in die geschlossene Abteilung der forensischen Psychiatrie Erlangen verbracht. R. hatte im September 2009 bei einem Amoklauf an einer Ansbacher Schule 13 Mitschüler sowie zwei Lehrerinnen verletzt und war 2010 zu neun Jahren Jugendstrafe mit Unterbringung in einer Psychiatrie verurteilt worden.