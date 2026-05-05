Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Philipp Amthor (CDU) zeigt sich nach einem Jahr als Parlamentarischer Staatssekretär zufrieden.

Es sei gut, dass es ein neues Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung gebe, denn damit seien diese Themen endlich auch Top-Priorität am Kabinettstisch, sagte Amthor am Dienstag in der Sendung "Frühstart" von RTL und ntv. Er sei froh über die große Umsetzungsdynamik, die man auf den Weg gebracht habe. Seit Tag eins sei man in der Umsetzung gewesen, während sich andere früher bei Neugründungen von Ministerien "wahrscheinlich nach zwölf Monaten noch mit der Ausgestaltung der Pflanzendekoration und der Betriebskantine beschäftigt" hätten, so Amthor.

In den letzten Jahren sei Bürokratieabbau ein Thema für Sonntagsreden gewesen. "Da hat man immer in großen Ankündigungen drüber gesprochen und Montag bis Freitag dann das Gegenteil davon gemacht", erklärte der CDU-Politiker. Das Ministerium habe das umgekehrt und erkannt, dass es beim Bürokratierückbau kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem gebe. "Deswegen machen wir uns jetzt dran, diesen Berg an Beton, der über Jahre und Jahrzehnte aufgetürmt wurde, Stück für Stück abzutragen", sagte Amthor.