Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung geht davon aus, dass ihr versprochenes Ziel, die Bürokratiekosten für Unternehmen um 25 Prozent zu senken, mit dem nun beschlossenen Reformpaket "theoretisch in einem Schritt erreicht werden" könnte. Das sagte der Staatssekretär im Digitalministerium, Philipp Amthor (CDU), dem "Handelsblatt".

Das nun geplante Berichtsentlastungsgesetz führt laut Amthor eine gesetzliche Generalklausel ein, die bestehende Berichtspflichten aussetzt. "Wir reden dabei nicht von zwölf oder 50 Berichtspflichten, sondern eher von einem vierstelligen Bereich", sagte Amthor. Er hoffe auf eine Verabschiedung des Gesetzes noch in diesem Jahr. Dadurch sollen 16 Milliarden Euro pro Jahr an Bürokratiekosten für die Wirtschaft wegfallen. Ministerien könnten allerdings noch per Verordnung bestimmen, welche Berichtspflichten bleiben sollen.

Der Präsident des Nationalen Normenkontrollrats (NKR), Lutz Goebel, warnte deshalb vor "gewaltigen Beharrungskräften". Viele Leute in den Ministerien fragten sich: "Warum soll ich abschaffen, was ich selbst gemacht habe?", sagte Goebel dem "Handelsblatt". Der Regierungsberater fordert darum strenge Voraussetzungen, um Berichtspflichten beibehalten zu können. "Leider gibt es immer noch eine Reihe von Ministerien, die beim Bürokratieabbau nicht richtig mitspielen", kritisierte der NKR-Chef und nannte das Umwelt-, das Justiz- und das Finanzministerium.