Hanau (dts Nachrichtenagentur) - Im Landgericht Hanau ist es am Mittwoch zu einem Angriff eines Angeklagten auf eine Staatsanwältin gekommen. Der Vorfall ereignete sich während der Urteilsverkündung einer Großen Strafkammer, teilte das Gericht am Donnerstag mit.

Der mit Handschellen gefesselte Angeklagte sprang demnach plötzlich über seinen Tisch, stürmte auf die Staatsanwältin zu und schlug auf ihren Kopf ein. Vier im Saal eingesetzte Wachtmeister reagierten sofort. Einer von ihnen beendete die Attacke, indem er den Angeklagten in den Schwitzkasten nahm und von der Staatsanwältin wegzog. Der Angeklagte wurde anschließend in die Präsenzzelle verbracht.

Die Staatsanwältin erlitt eine Schädelprellung, eine HWS-Distorsion, Schürfwunden an beiden Händen sowie Prellungen an Unterarm und Handgelenk. Sie wurde medizinisch versorgt. Zwei Wachtmeister erlitten leichte Verletzungen. Etwa eine Stunde nach dem Vorfall konnte die Urteilsverkündung unter Polizeipräsenz beendet werden. Das Verfahren war mit einem Schuldspruch wegen gefährlicher und mehrerer einfacher Körperverletzungen zu Ende gegangen. Die Kammer verhängte eine Freiheitsstrafe und ordnete die Sicherungsverwahrung an.