Münster (dts Nachrichtenagentur) – Knapp sieben Monate nach der tödlichen Prügelattacke am Rande einer Veranstaltung zum Christopher Street Day (CSD) in Münster ist der 20-jährige Angeklagte zu einer Jugendstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Das Landgericht folgte am Mittwoch der Forderung der Staatsanwaltschaft. Der junge Mann wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig gesprochen.

Zudem wurde die Unterbringung in einer Erziehungsanstalt angeordnet. Der 20-Jährige soll beim CSD im August 2022 einen Transmann geschlagen haben, der in der Folge mit dem Hinterkopf aufs Pflaster fiel und wenige Tage später an den Folgen starb. Das Opfer hatte versucht, andere Teilnehmer der Veranstaltung zu schützen.