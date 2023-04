Duisburg (dts Nachrichtenagentur) – Der Angriff in einem Fitnessstudio in Duisburg, bei dem am Dienstagabend vier Personen schwer verletzt worden sind, hat sich wohl gezielt gegen einen 21-jährigen Geschädigten gerichtet. Das teilten die Staatsanwaltschaft Duisburg sowie die ermittelnde Mordkommission der Polizei am Donnerstag mit. Bei der Attacke hatte ein Unbekannter mehrere Personen in der Umkleidekabine eines Fitnessstudios mit einer Hieb- oder Stichwaffe attackiert und war daraufhin geflohen.

Der 21-Jährige, gegen den sich die Tat nach aktuellem Stand der Ermittlungen hauptsächlich gerichtet hat, schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Drei weitere Geschädigte kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus, seien zurzeit aber außer Lebensgefahr, so die Polizei. Die Ermittler werten derzeit weitere Videoaufnahmen aus und befragen Zeugen. Der Tatverdächtige befindet sich weiterhin auf der Flucht.