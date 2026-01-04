Close Menu

    Anschlag auf Stromnetz: Von Notz für Ermittlungen des Bundesanwalts » Nachrichten

    News Redaktion
    Konstantin von Notz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Konstantin von Notz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag, Konstantin von Notz, hat nach dem mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag auf das Berliner Stromnetz vom Samstag Ermittlungen des Generalbundesanwalts gefordert.

    "Die Auswirkungen des Sabotageanschlags auf die Stromversorgung in Berlin sind dramatisch", sagte von Notz, der auch stellvertretender Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums ist, dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". "Hier wird vorsätzlich mit Leben und Gesundheit von Tausenden von Menschen gespielt."

    In den letzten Monaten und Jahren sei es in Berlin, aber auch in Bayern und andernorts immer wieder zu Anschlägen auf die Stromversorgung und die Verkehrsinfrastruktur gekommen. "Bekennerschreiben weisen im Hinblick auf die Täterschaft in mehreren Fällen in den Bereich des Linksextremismus. Ermittlungserfolge sind bisher völlige Fehlanzeige", beklagte von Notz. "Wir erwarten, dass alle Sicherheitsbehörden mit hoher Konzentration allen Hinweisen und möglichen weiteren Hintergründen der Sabotage- und Einflussnahmeaktionen entschlossen nachgehen", sagte der Grünen-Politiker und forderte: "Auch angesichts der Dimension dieser Angriffe scheint es geboten, dass sich auch der Generalbundesanwalt mit diesen Vorgängen intensiv beschäftigt."

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar