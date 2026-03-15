Shanghai (dts Nachrichtenagentur) - Mercedes-Pilot Kimi Antonelli hat das zweite Rennen der Formel-1-Saison 2026 in China gewonnen und damit den ersten F1-Sieg seiner Karriere eingefahren. Als Zweiter fuhr in Shanghai sein Teamkollege George Russell über die Ziellinie, Lewis Hamilton (Ferrari) komplettierte das Podium.

Das Rennen begann mit einem starken Start der beiden Ferraris, die sich zunächst an die Spitze setzten. Antonelli konterte jedoch schnell und übernahm die Führung von Leclerc. Russell, der von der zweiten Position gestartet war, musste sich nach einem Boxenstopp hinter Hamilton einreihen. Im weiteren Rennverlauf lieferten sich die beiden Ferrari-Piloten mehrere spektakuläre Zweikämpfe, wobei Hamilton letztlich die Oberhand behielt. Allerdings war Russell der größte Nutznießer, da er an beiden vorbeischlüpfen konnte

Richtig schlecht lief der Tag derweil für McLaren. Das Team, das die vergangene Saison noch zeitweise dominiert hatte, musste wegen technischer Probleme beide Piloten noch vor dem Start aus dem Rennen nehmen. Auch weitere Teams haben offenbar noch Probleme mit dem neuen Reglement, sodass unter anderem auch Max Verstappen (Red Bull), Lance Stroll (Aston Martin) oder Gabriel Bortoleto (Audi) ihre Autos abstellen mussten.

Auf den Punkterängen hinter dem Podium landeten am Sonntag Charles Leclerc (Ferrari), Oliver Bearman (Haas), Pierre Gasly (Alpine), Liam Lawson (Racing Bulls) und Isack Hadjar (Red Bull). Carlos Sainz (Williams) holte auf dem neunten Rang zwei Punkte für die WM-Wertung, Franco Colapinto (Alpine) auf dem zehnten Platz einen Punkt. Der einzige deutsche Fahrer Nico Hülkenberg (Audi) landete direkt dahinter auf dem elften Platz. Das nächste Rennen findet in zwei Wochen in Japan statt.