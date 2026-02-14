Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die CDU schränkt den Alkoholkonsum während ihres Bundesparteitages am kommenden Wochenende in Stuttgart auf Entscheidung von CDU-Chef Friedrich Merz ein.

"Aufgrund einer aktuellen Lagebeurteilung und auf Entscheidung des Parteivorsitzenden hin müssen wir den Zeitplan für den Ausschank alkoholischer Getränke am Freitagabend leider kurzfristig anpassen", heißt es in einem Schreiben der CDU-Parteizentrale an die Aussteller während des Parteitages, aus dem der "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe) zitiert.

"Um das ehrgeizige Programm der Antragsberatungen erfolgreich und pünktlich abzuschließen, ist es essenziell, dass die Delegierten bis zum Sitzungsende im Plenarsaal verbleiben. Daher bitten wir Sie höflich, den Alkoholausschank in der Ausstellung auszulassen", schreibt die "Hauptabteilung Organisation und Veranstaltungen" der CDU-Zentrale in einer entsprechenden E-Mail unter der Überschrift "Anpassung der Bewirtung am Freitag (20.02.2026)".

Das Tagungspräsidium werde "die Delegierten darüber informieren, dass die Bewirtung erst beim Baden-Württemberg-Abend nach Abschluss der Sitzung startet", heißt es in der E-Mail ferner: "Wir bedauern die Kurzfristigkeit dieser Änderung sehr und danken Ihnen herzlich für Ihre Flexibilität. Sie unterstützen uns damit maßgeblich dabei, den parlamentarischen Ablauf erfolgreich zu gestalten." Man danke den Ausstellern "für Ihre wertvolle Kooperation".

Wie bei CDU-Parteitagen üblich präsentieren sich am Rande des Plenums zahlreiche Aussteller, so unter anderem Airbus, Amazon, Deutsche Telekom, Google, Haus & Grund, Lieferando, Mastercard, Philip Morris, SAP, Uber und der Verband der Automobilindustrie.

Der CDU-Bundesparteitag findet am Freitag und Samstag kommender Woche in Stuttgart statt. Auf dem Programm stehen unter anderem Wahlen. So kandidiert Kanzler Merz erneut als Parteichef. Zuvor wird er eine Rede halten. Außerdem sollen zahlreiche Anträge beraten werden, unter anderem zum Thema Teilzeit-Arbeit und für ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche.

Vor dem offiziellen Beginn des Parteitages am Freitag tagen am Donnerstagnachmittag Präsidium und Bundesvorstand der CDU. Zudem treffen sich die Delegationen. Außerdem gibt es am Donnerstagabend einen Presseempfang, bei dem Alkohol ausgeschenkt werden dürfte.