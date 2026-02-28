Teheran/Tel Aviv (dts Nachrichtenagentur) - Der Iran hat als Reaktion auf den Militärschlag Israels und der USA Raketen und Drohnen in Richtung Israel abgefeuert.

Die iranischen Revolutionsgarden bezeichneten dies als Antwort auf die "Aggression des feindlichen und kriminellen Feindes". Die Luftabwehr in Israel wurde aktiviert, wie das israelische Militär mitteilte.

In Teheran kam es Berichten zufolge derweil zu Explosionen im Stadtzentrum, was Panik unter der Bevölkerung ausgelöst haben soll. Viele Menschen versuchten, die Hauptstadt zu verlassen. Auch am Rande der Stadt Isfahan wurden Explosionen gemeldet. Dort befindet sich ein Nuklearzentrum, das bereits im vergangenen Jahr Ziel von Angriffen war.

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hatte zuvor erklärt, dass Israel einen "Präventivschlag" gestartet habe, um Bedrohungen durch Teheran zu beseitigen. US-Präsident Donald Trump kündigte einen massiven Militäreinsatz gegen den Iran an und bekräftigte, dass das Land niemals eine Atomwaffe besitzen werde.