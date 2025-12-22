Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Hauptgeschäftsführer des Arbeitgeberverbandes BDA, Steffen Kampeter, begrüßt die jüngsten Vorstöße von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), damit die Beschäftigten in Deutschland insgesamt mehr arbeiten.

"Bundesministerin Reiche hat recht: Deutschland braucht mehr Vollzeit und weniger Teilzeit", sagte Kampeter dem Nachrichtenportal T-Online. "Die Sozialabgaben müssen runter, alle brauchen mehr Netto vom Brutto auf dem Konto. Wir werden alle länger arbeiten müssen, auch weil wir bei besserer Gesundheit immer älter werden." Die abschlagsfreie "Rente ab 63" könne sofort abgeschafft werden. "Und auch Bürokratierückbau wird zu mehr Arbeit und Innovationen führen - denn unsinnige Vorschriften und Ineffizienzen demotivieren so gut wie jeden Arbeitnehmer", so Kampeter.

Zugleich sagte er: "Arbeit sichert Wohlstand und soziale Sicherheit. Sie schafft Struktur im Leben und gibt den Menschen auch Orientierung und Sinnstiftung." Ihn störe eine Debatte nach dem Motto "Arbeit ist lästig - mehr arbeiten ist lästiger". Es brauche eine "lebendige Arbeitsgesellschaft und kein Bashing der Fleißigen".