Close Menu

    Arbeitslosigkeit in Thüringen steigt im Januar » Nachrichten

    News Redaktion
    Jobcenter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Jobcenter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Die Arbeitslosigkeit in Thüringen ist im Januar gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte, waren im Freistaat 74.146 Menschen arbeitslos gemeldet. Das sind 4.802 Personen mehr als im Vormonat Dezember und 1.657 mehr als im Januar des Vorjahres. Die Arbeitslosenquote liegt nun bei 6,7 Prozent.

    Der Anstieg sei überwiegend saisonal bedingt, erklärte Markus Behrens, Vorsitzender der Geschäftsführung der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen. Gründe seien das Auslaufen befristeter Beschäftigungen, das Ende von Saisonverträgen nach dem Weihnachtsgeschäft und witterungsbedingte Winterpausen im Baugewerbe. Gleichzeitig zeige sich zunehmend die konjunkturelle Schwäche.

    Trotz des Anstiegs bei der Arbeitslosigkeit bleibe die Nachfrage nach Arbeitskräften stabil. Den Arbeitsagenturen und Jobcentern seien im Januar 14.885 offene Stellen gemeldet gewesen. Arbeitgeber hätten 2.847 neue Stellen gemeldet, was einem Plus von 13,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat entspreche. Die sogenannte Unterbeschäftigung, die auch Personen in Maßnahmen oder mit Sonderstatus erfasst, sank hingegen leicht auf 88.313 Personen.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar