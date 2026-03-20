Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die ARD stellt die Schlagersendung "Immer wieder sonntags" nach mehr als drei Jahrzehnten ein. Nach der anstehenden Saison 2026 ende die Sendung mit einer finalen Staffel, teilte der federführende SWR am Freitag mit. Ab dem 31. Mai 2026 werden demnach noch zwölf Live-Ausgaben ausgestrahlt, gefolgt von einer Extra-Ausgabe am 6. September und einer Best-of-Show am 13. September.

SWR-Programmdirektor Clemens Bratzler sagte, dass die Einstellung der Sendung eine "schmerzhafte, aber notwendige Entscheidung" sei. Trotz des großen Erfolgs der Sendung zwinge die wirtschaftliche Situation des SWR zu diesem Schritt. ARD-Programmdirektorin Christine Strobl ergänzte, dass die eingesparten Mittel teilweise in neue digitale Unterhaltungsformate investiert werden sollen. Der SWR bleibe auch unter wachsendem Kostendruck ein "starker Anbieter von öffentlich-rechtlicher Unterhaltung und großen Live-Erlebnissen", werde neue Formate entwickeln und "sich dabei strategisch an veränderten Mediennutzungsgewohnheiten orientieren".

Die Sendung "Immer wieder sonntags" wird seit 1995 in den Sommermonaten am Sonntagvormittag live im Ersten übertragen. Moderator ist seit 2005 Schlagerstar Stefan Mross. Zuvor hatten Max Schautzer und kurzzeitig Sebastian Deyle diese Aufgabe inne.