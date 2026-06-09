Houston (dts Nachrichtenagentur) - An der "Artemis 3"-Mission wird zwar erstmals ein Europäer teilnehmen, aber aus Deutschland stammt der Astronaut nicht.

Das teilte die Nasa am Dienstag mit. Der italienische Astronaut Luca Parmitano wird als erster Europäer an der "Artemis 3"-Mission der Nasa teilnehmen. Parmitano wird einer der vier Raumfahrer sein, die 2027 in eine Erdumlaufbahn starten sollen, um das Koppeln des Raumschiffs "Orion" mit Mondlandesystemen zu testen. Eine Mondlandung ist bei dieser Mission nicht vorgesehen.

Neben Parmitano gehören die US-Amerikaner Andre Douglas, Frank Rubio und Randy Bresnik zur Crew. Bob Hines steht als Ersatz bereit. Ursprünglich war geplant, dass ein deutscher Astronaut an der Mission teilnimmt. Esa-Chef Josef Aschbacher hatte 2025 angekündigt, dass die ersten Europäer auf einer Mondmission aus Deutschland, Frankreich und Italien stammen würden. Zuerst sollte ein Deutscher fliegen, doch nun fiel die Wahl auf Parmitano.

Parmitano, 49 Jahre alt, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Er wurde an der italienischen Luftwaffenakademie ausgebildet und war Testpilot, bevor er 2009 als Esa-Astronaut ausgewählt wurde. Er war bereits zweimal auf der Raumstation ISS und hat dort an Andockmanövern teilgenommen.