Nyon (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Uefa hat auch der nord- und mittelamerikanische Fußballverband Concacaf die Investorenpläne von Fifa-Präsident Gianni Infantino abgelehnt. Das teilte die Organisation am Donnerstag nach einem Treffen der Präsidenten ihrer 41 Mitgliedsverbände mit.

Konkret geht es in dem Streit um den Plan Infantinos, der unter anderem den Verkauf von Anteilen an der Weltmeisterschaft an private Investoren vorsieht. Die Concacaf-Mitglieder äußerten Bedenken über das Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens, die künstlich kurze Frist und das Fehlen einer Überprüfung oder Genehmigung durch die zuständigen Fifa-Gremien. Zusätzlich wurde die Notwendigkeit einer privaten Beteiligung hinterfragt, insbesondere nach der profitabelsten Weltmeisterschaft in der Geschichte.

Im Gegensatz zu den Europäern droht die Concacaf aber nicht mit einem Boykott aller Turniere, die vom Weltverband ausgerichtet werden.