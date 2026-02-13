München (dts Nachrichtenagentur) - Wie zuvor bereits Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat auch der französische Präsident Emmanuel Macron auf der Münchner Sicherheitskonferenz für ein stärkeres Europa geworben.

"Ein stärkeres Europa wäre ein besserer Freund für seine Verbündeten", sagte Macron am Freitagabend. Er glaube, dass Europa "von Natur aus stark ist" und noch stärker werden könne. "Je stärker wir sind, desto besser sind wir für unsere Partner, insbesondere für die Vereinigten Staaten." Nötig sei aber eine viel positivere Grundeinstellung in Europa, so Macron.

Der Präsident ging auch auf die Lage in der Ukraine ein und kritisierte defätistische Äußerungen. Tatsächlich sei es Russland, das durch den Krieg geschwächt sei, sagte er. Moskau sei mittlerweile "völlig abhängig von China" und stehe vor einem "militärischen Scheitern", so Macron. Er bekräftigte zudem, dass ein Friedensabkommen zwischen der Ukraine und Russland ohne die Europäer nicht geschlossen werden könne. "Wir werden Teil der Lösung sein, und wir sollten Teil der Lösung sein", sagte der französische Präsident.