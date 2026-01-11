Close Menu

    Auch Saarland schaltet wegen Glatteiswarnung auf Heimunterricht um » Nachrichten

    News Redaktion
    Foto: Kinder in einer Schule, via dts Nachrichtenagentur

    Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - Nach NRW hat auch das saarländische Bildungsministerium für Montag landesweit den Präsenzunterricht an allen Schulen abgesagt.

    Grund sind die massiven Warnungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) vor gefrierendem Regen und flächigem Glatteis in der Nacht zum Montag, wie das Ministerium am Sonntagabend mitteilte.

    Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot begründete die Entscheidung mit der Sicherheit der Schüler und Beschäftigten. "Angesichts der massiven Glatteiswarnungen können wir den regulären Schulweg nicht verantworten", sagte sie. Der Unterricht findet stattdessen als Distanzlernen statt.

    Für Kinder, die nicht zu Hause betreut werden können, richtet jede Schule eine Notbetreuung ein. Die Maßnahme stützt sich auf das seit August 2025 geltende Digitale-Bildung-Gesetz (DiBiG), das landesweite Lösungen für außergewöhnliche Lagen ermöglicht.

