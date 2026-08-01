Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Kritik mehrerer Ministerpräsidenten an den Rentenplänen der Koalition hat sich auch der Sozialverband VdK für Nachbesserungen ausgesprochen.

"Das Kabinett muss das Reformpaket noch deutlich verbessern, damit niemand unter die Räder kommt", sagte Bentele der "Rheinischen Post" (Samstagsausgabe). Dass einzelne Punkte nun noch einmal debattiert würden, sei "politisch herausfordernd, inhaltlich aber genau der richtige Weg", sagte Bentele. "Die Abschaffung der abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren und höhere Abschläge für vorgezogene Altersrenten waren von Anfang an eine Idee, die denen vor den Kopf stößt, die lange gearbeitet und lange eingezahlt haben."

Bentele fügte hinzu: "Das zeigt nicht nur einen Mangel an Verständnis für die Lebensplanung vieler Menschen. Wer 45 Jahre eingezahlt hat, hat sich seinen Ruhestand redlich verdient - dann ist der Akku bei vielen einfach leer."

Die drei ostdeutschen CDU-Ministerpräsidenten rebellierten zuletzt gegen eine Abschaffung der Rente ohne Abschläge nach 45 Versicherungsjahren. Dafür haben sie deutlichen Zuspruch unter anderem von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) erhalten.