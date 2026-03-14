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    Auch SPD stimmt Koalition mit CDU in Brandenburg zu » Nachrichten

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    Abstimmung auf SPD-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Abstimmung auf SPD-Parteitag (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Koalition aus SPD und CDU in Brandenburg hat ihre finale Hürde genommen.

    Auf einem Landesparteitag in Potsdam stimmten die Sozialdemokraten am Samstag dem Koalitionsvertrag in offener Abstimmung mit deutlicher Mehrheit zu. Knapp 96 Prozent der Delegierten votierten für das Bündnis mit der Union.

    Zuvor hatten sich die CDU-Mitglieder in einer Befragung ebenfalls klar für die Koalition ausgesprochen. Rund 83 Prozent stimmten nach Parteiangaben dafür. Der Vertrag soll bis zur Landtagswahl 2029 gelten.

    Nach dem Bruch der SPD-BSW-Koalition wollen SPD und CDU die restlichen dreieinhalb Jahre bis zur Landtagswahl 2029 gemeinsam regieren. Der Koalitionsvertrag soll am Montag von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) und dem designierten Innenminister Jan Redmann (CDU) unterzeichnet werden.

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