Aufstiegstrainer Hürzeler verlässt FC St. Pauli

Hamburg (dts Nachrichtenagentur) – Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler verlässt den FC St. Pauli und wird neuer Trainer beim englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion. Eine Entscheidung darüber, wer zukünftig die Kiezkicker trainiert, sei noch nicht gefallen, teilte der Bundesliga-Aufsteiger am Samstag mit.

„Fabian hat sowohl als Co- als auch als Cheftrainer des FC St. Pauli hervorragende Arbeit geleistet“, ließ sich Sportchef Andreas Bornemann zitieren. „Uns war bewusst, dass er damit auch für andere Clubs interessant werden könnte. Wir wären gerne weiter den Weg mit ihm gegangen, respektieren aber den Wunsch, die Chance zu ergreifen, in der Premier League zu arbeiten.“

Hürzeler selbst sagte: „Mit dem Wechsel in die Premier League geht für mich ein Traum in Erfüllung, aber ich werde St. Pauli und die unvergesslichen Momente, die wir geteilt haben, insbesondere den Aufstieg in die 1. Bundesliga, immer in meinem Herzen tragen.“

Über die Ablösemodalitäten vereinbarten den Hamburgern zufolge beide Vereine Stillschweigen. Im Dezember 2022 war der damals 29-jährige Hürzeler zum Cheftrainer befördert worden. In der abgelaufenen Saison erreichte der FC St. Pauli unter ihm den Aufstieg und die Meisterschaft der 2. Bundesliga.