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    Aus Russland kommende Drohne trifft Kraftwerk in Estland » Nachrichten

    News Redaktion
    Estland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Estland (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Talinn (dts Nachrichtenagentur) - Eine aus dem russischen Luftraum kommende Drohne hat am frühen Mittwochmorgen nach Angaben des estnischen Inlandsgeheimdienstes ISS ein Kraftwerk in Estland getroffen. Der Einschlag sei am Schornstein des Kraftwerks Auvere im Osten des Landes festgestellt worden, teilten die Behörden mit. Das estnische Stromnetz sei dabei nicht beeinträchtigt worden.

    "Nach den derzeitigen Informationen war die Drohne nicht auf Estland gerichtet", teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. "Derzeit werden erste Maßnahmen ergriffen, die Untersuchung wird die genauen Umstände klären." Justizministerin Liisa-Ly Pakosta kündigte eine Sondersitzung zu dem Vorfall an.

    Der Vorfall ereignete sich vor dem Hintergrund von Berichten, wonach die Ukraine in der Nacht Drohnenangriffe auf den russischen Hafen Ust-Luga im Gebiet Leningrad durchgeführt habe. Der Hafen von Ust-Luga liegt etwas weniger als 50 Kilometer vom Kraftwerk Auvere entfernt. Die russische Grenze ist weniger als drei Kilometer vom Kraftwerk Auvere entfernt. Ob es sich um eine ukrainische oder eine russische Drohne handelte, blieb zunächst unklar.

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