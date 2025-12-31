Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Krankheitstage aufgrund von psychischen Erkrankungen haben sich in Deutschland in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Das geht aus Antworten des Bundesarbeitsministeriums auf eine Kleine Anfrage der Linksfraktion hervor, über die die "Rheinische Post" (Mittwochausgabe) berichtet.

Demnach waren Frauen im Jahr 2024 an 87,55 Millionen Tagen wegen psychischer Leiden arbeitsunfähig. Zehn Jahre zuvor fielen Frauen aufgrund von psychischen und Verhaltensstörungen noch an 43,51 Millionen Tagen aus. Bei Männern liegt die Zahl der Fehltage aufgrund psychischer Erkrankungen mit 60,39 Millionen im Jahr 2024 niedriger. Bei ihnen ist der Anstieg aber noch drastischer: 2014 zählten sie 26,88 Millionen Fehltage.

Ebenfalls stark gestiegen ist die durchschnittliche Arbeitsunfähigkeit bei psychischen Leiden. Sie betrug im vergangenen Jahr gut 42 Tage bei Männern und Frauen - im Schnitt rund zehn Tage mehr als im Jahr 2014. Zum Vergleich: Die durchschnittliche Ausfallzeit über alle Erkrankungen hinweg lag 2024 bei etwa zwölf Tagen.

Neben den absoluten Zahlen ist auch der Anteil der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund von psychischen und Verhaltensstörungen gestiegen. Im vergangenen Jahr gingen bei Frauen knapp 21,8 Prozent der Krankheitstage auf psychische Leiden zurück, bei Männern waren es knapp 15 Prozent. 2014 lag der Anteil noch bei knapp 19,7 Prozent (Frauen) bzw. 12,4 Prozent (Männer). Mehr als 72.000 Menschen traten 2024 wegen psychischer Störungen vorzeitig in den Ruhestand ein.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Anne Zerr kritisierte, dass aus den Entwicklungen keine politischen Konsequenzen folgen würden. "Obwohl sich die krankheitsbedingten Ausfalltage durch psychische Erkrankungen in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt haben, zieht die Bundesregierung keine verbindlichen Konsequenzen für den psychischen Arbeitsschutz", sagte Zerr der Zeitung. Sie forderte von der Regierung eine "Anti-Stress-Verordnung" mit Vorgaben zu Arbeitszeit, Arbeitsaufgaben und Arbeitsumgebung.