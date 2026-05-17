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    Ausgebrochener Tiger bei Leipzig erschossen - ein Verletzter » Nachrichten

    News Redaktion
    Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Schkeuditz (dts Nachrichtenagentur) - In einem Gewerbegebiet bei Leipzig ist am Sonntag ein Tiger ausgebrochen. Eine Person sei in der Folge angegriffen und verletzt worden, berichtet die "Leipziger Volkszeitung" unter Berufung auf Behördenangaben. Das Tier wurde demnach an einer Gartenanlage von der Polizei erschossen.

    Die Raubkatze soll einer Dompteurin gehören, die in dem Gewerbegebiet in Schkeuditz eine Gruppe von Großkatzen hält. Bei dem Leichtverletzten soll es sich um einen ihrer Helfer handeln. Weitere Tiere sollen nicht aus dem Gehege entkommen sein. Die Polizei war dennoch zunächst noch mit einem Großaufgebot vor Ort, um die Lage abzusichern.

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