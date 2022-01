Schwerin (dts Nachrichtenagentur) – Die Nord Stream 2 AG hat eine deutsche Tochtergesellschaft für den Betrieb der Pipeline gegründet. Die neue Gesellschaft „Gas for Europe GmbH“ soll als „unabhängige Transportnetzbetreiberin“ gemäß deutschem Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) Eigentümerin und Betreiberin der Pipeline werden – allerdings nur des 54 Kilometer langen Abschnitts in den deutschen Hoheitsgewässern und der Anlandungsstelle in Lubmin. Im November 2021 hatte die Bundesnetzagentur mitgeteilt, dass die Gründung einer Tochtergesellschaft Voraussetzung für die Zertifizierung nach dem Energiewirtschaftsgesetz sei.

Die „Gas for Europe GmbH“ ist in Schwerin ansässig. Laut Handelsregisterauszug wurde der Gesellschaftsvertrag bereits am 15. Dezember 2021 unterschrieben, das Stammkapital beträgt eine Million Euro, und alleinige Gesellschafterin ist die Nord Stream 2 AG im schweizerischen Zug. Also Geschäftsführer wurde Reinhard Ontyd bestellt. Der war 2015 von Eon zu Nord Stream als „Compliance Director“ gewechselt.