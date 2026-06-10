Belfast (dts Nachrichtenagentur) - In der nordirischen Hauptstadt Belfast ist es nach Protesten gegen einen Messerangriff zu schweren Ausschreitungen gekommen. Berichten zufolge hatten rechte Aktivisten zu Demonstrationen aufgerufen, nachdem ein Video des Angriffs verbreitet worden war. Maskierte Personen setzten im weiteren Verlauf in der Nacht zu Mittwoch Fahrzeuge und Häuser in Brand und blockierten Straßen in und um Belfast.

Die Unruhen begannen, nachdem die Polizei einen 30 Jahre alten Mann aus dem Sudan wegen versuchten Mordes angeklagt hatte. Der Angriff hatte sich am Montagabend im Norden von Belfast ereignet - er hinterließ ein Opfer mit kritischen Verletzungen. Der Verdächtige soll am Mittwoch vor dem Magistratsgericht in Belfast erscheinen.

Die Feuerwehr von Nordirland teilte mit, dass sie am Dienstag einen "hektischen Abend" hatte und zwischen 19 Uhr und Mitternacht zu 62 Einsätzen ausrücken musste. Nach den Unruhen am Dienstag erklärte Nordirlandminister Hilary Benn, dass es "keinerlei Rechtfertigung für diese Art von Zerstörung und Rowdytum" gebe.