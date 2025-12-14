Canberra (dts Nachrichtenagentur) - Australiens Premierminister Anthony Albanese hat nach dem Terroranschlag am Bondi Beach in Sydney einen verstärkten Schutz für die jüdische Gemeinschaft im Land angekündigt.

"Als Premierminister sage ich im Namen aller Australier zur jüdischen Gemeinschaft: Wir stehen euch bei, wir stehen hinter euch, und wir bekräftigen heute Abend, dass ihr jedes Recht habt, stolz darauf zu sein, wer ihr seid und woran ihr glaubt", sagte er am Sonntag. Sie müssten in Frieden und Sicherheit beten, studieren, leben und arbeiten können.

Die jüdische Gemeinde sollte niemals den Verlust ertragen müssen, den sie heute erlitten habe, und niemals die Angst kennenlernen, die sie heute Abend empfinde, so Albanese weiter. "Wir werden alle erforderlichen Mittel einsetzen, um ihre Sicherheit und ihren Schutz zu gewährleisten", so der Regierungschef.

Er kündigte darüber hinaus an, dass Polizei und Sicherheitsbehörden daran arbeiten, "alle Personen zu identifizieren, die mit diesem abscheulichen Verbrechen in Verbindung stehen". Man werde so schnell wie möglich aktuelle Informationen veröffentlichen, sobald diese verfügbar sind. "Das Böse, das heute am Bondi Beach entfesselt wurde, ist unfassbar", so Albanese. "Und das Trauma und der Verlust, mit denen die Familien heute Abend zu kämpfen haben, übersteigen die schlimmsten Albträume eines jeden Menschen."

Bei der Terrorattacke am Sonntag wurden mindestens zwölf Menschen getötet und 29 verletzt. Von den beiden mutmaßlichen Tätern ist einer tot, der zweite befindet sich laut Polizei im kritischen Zustand. Die Ermittlungen am Tatort sowie zu den Hintergründen dauern weiter an.