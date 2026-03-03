Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Auswärtige Amt hat am Dienstag den iranischen Botschafter einbestellt. Dabei habe man das iranische Regime "unmissverständlich dazu aufgefordert, seine rücksichtslosen Angriffe auf Staaten der Region unverzüglich einzustellen", teilte das Außenministerium mit.

"Wir verurteilen die willkürlichen und unverhältnismäßigen Raketen- und Drohnenangriffe des iranischen Regimes, auch auf zivile Ziele", hieß es weiter. "Die Angriffe bedrohen unsere Verbündeten, unser Militärpersonal und unsere Staatsangehörigen in der Region."

Hintergrund sind die Raketenangriffe des Iran, der als Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels großflächige Attacken auf zahlreiche Länder in der Region durchführt. In der Folge sitzen auch zahlreiche deutsche Staatsbürger in der Golfregion fest.