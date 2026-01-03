Close Menu

    Auswärtiges Amt verschärft Reisewarnung für Venezuela deutlich » Nachrichten

    News Redaktion
    Auswärtiges Amt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Auswärtiges Amt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin/Caracas (dts Nachrichtenagentur) - Das Auswärtiges Amt hat seine Reisewarnung für Venezuela deutlich verschärft. Bisher wurde nur vor Reisen in die unmittelbaren Grenzgebiete zu Kolumbien und Brasilien gewarnt, vor Reisen in andere Landesteile lediglich "abgeraten".

    Seit Samstagnachmittag gilt nun eine volle Reisewarnung für ganz Venezuela, wie aus einer Veröffentlichung der Behörde auf ihrer Internetseite hervorgeht. Das Auswärtige Amt bestätigte gleichzeitig, dass es zu Luftschlägen US-amerikanischer Streitkräfte in der Hauptstadt Caracas und in weiteren Landesteilen kam. "Die Lage ist derzeit noch unübersichtlich", hieß es.

    Weitere Empfehlung aus Berlin für Deutsche in Venezuela: "Bleiben Sie an einem sicheren Ort und vermeiden Sie wenn möglich jegliche Bewegungen. Sehen Sie insbesondere auch von Fahrten zum Flughafen ab, solange Ihnen keine Bestätigung Ihrer Fluggesellschaft vorliegt, dass Ihr Flug tatsächlich durchgeführt wird." Man solle außerdem "unbedingt die Anweisungen der lokalen Sicherheitskräfte" befolgen.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar