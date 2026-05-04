Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Nachdem in der Leipziger Innenstadt ein Auto in eine Menschenmenge gerast ist, gibt es Tote und Verletzte.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) sprach am Montagabend von zwei Toten, der Fahrer sei gefasst. Nach weiteren Angaben soll es mehrere Dutzend Verletzte geben, darunter laut unbestätigter Informationen zwei Schwerverletzte.

Die Polizei bestätigte, dass die akute Gefahr vorüber sei. Laut Zeugenangaben soll ein Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit über die Grimmaische Straße in der Innenstadt gefahren sein.

Am Abend war der Bereit abgesperrt, zahlreiche Rettungskräfte waren vor Ort. Die weiteren Hintergründe waren zunächst unklar.