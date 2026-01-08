Close Menu

    Autobahn GmbH (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Autobahn GmbH ist nach eigenen Angaben für den starken Wintereinbruch ausreichend vorbereitet. "Mit Beginn des Winterdienstes sind die Salzhallen der Meistereien und die Silos entlang der Strecke zu rund 80 Prozent gefüllt", sagte ein Sprecher der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).

    Die bundesweite Streusalzversorgung sei gesichert. "Die Lagerkapazität der Autobahnmeistereien ist so ausgelegt, dass ein normaler Winter abgedeckt werden kann", hieß es weiter. Bei einer außergewöhnlichen Wetterlage erfolge dann eine Nachbestellung. "Ziel ist es, dass die Autobahnen auch unter besonders harten Winterbedingungen zuverlässig und sicher befahrbar bleiben."

    Eine Garantie für komplett schneefreie Straßen könne es aber nicht geben. "Deshalb sind auch die Verkehrsteilnehmer gefordert, ihre Fahrweise der Witterung anzupassen", sagte der Sprecher.

