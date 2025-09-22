Ramallah (dts Nachrichtenagentur) – Der stellvertretende palästinensische Außenminister Omar Awadallah hat die Anerkennung Palästinas durch weitere Staaten begrüßt. Dies sei ein wichtiges Zeichen an Israel: „Ihr könnt nicht so weitermachen wie bisher“, sagte er der FAZ.

Er hoffe, dass diesem Schritt weitere Folgen werden, etwa ein „kompletter Boykott, weitreichende Sanktionen, den Abbruch jeglicher Beziehungen zu Siedlungen inklusive Sanktionen gegen Siedler“. Alle Siedler sollten ein Einreiseverbot in andere Länder haben, forderte Awadallah. „Die Maßnahmen sollten immer schärfer werden, solange Israel nicht zurücksteckt.“

Eine politische Beteiligung der Hamas an einer künftigen palästinensischen Regierung schloss er auf Nachfrage nicht aus. „Wie die Zukunft der Hamas aussieht, kann ich nicht sagen“, so Awadallah. Aber: „Ich glaube, wer Smotrich und Ben-Gvir und Netanjahu als Mitglieder der israelischen Regierung akzeptiert, kann nicht fordern, dass die Hamas nicht Teil einer palästinensischen Regierung sein dürfe.“