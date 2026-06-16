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    B-52-Bomber in Kalifornien abgestürzt - acht Tote » Nachrichten

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    US-Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: US-Flagge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Los Angeles (dts Nachrichtenagentur) - Bei dem Absturz eines B-52-Bombers kurz nach dem Start von der Edwards Air Force Base nordöstlich von Los Angeles sind am Montag acht Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Das teilten die Behörden mit.

    Der Bomber befand sich auf einer routinemäßigen Testmission, die um 11:20 Uhr Ortszeit von der abgelegenen Luftwaffenbasis startete. Der B-52-Bomber führte einen Test zur Unterstützung des Radar-Modernisierungsprogramms durch. Einsatzkräfte reagierten sofort auf den Absturz, der eine hohe schwarze Rauchwolke hinterließ. Die Crew bestand aus einer Mischung von Militärangehörigen und Zivilisten.

    Boeing, der Hersteller des Flugzeugs, bestätigte, dass zwei seiner Mitarbeiter an Bord waren. Die Basis wurde mittlerweile wieder geöffnet, jedoch bleiben die Operationen bis Dienstag ausgesetzt. Militärbeamte sollen die Ursache des Absturzes untersuchen, aber genaue Details werden voraussichtlich erst in etwa sechs Monaten der Öffentlichkeit zugänglich sein.

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