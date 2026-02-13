Baden-Baden (dts Nachrichtenagentur) - Nach drei Auszeichnungen bei den diesjährigen Grammy Awards und einem denkwürdigen Super-Bowl-Auftritt ist der US-Sänger und Rapper Bad Bunny sowohl an die Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts als auch der Single-Charts gestürmt. Das teilte die GfK am Freitag mit.

Bei den Alben rangiert seine 2025er-Platte "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", zu der ein Vinyl-Reissue erschienen ist, vor dem Soundtrack zum Videospiel-Hit "Clair Obscur: Expedition 33" sowie dem Album "Durch die Blume" der Sängerin Sophia.

In den Single-Charts landet Bad Bunnys Song "DtMF" an der Spitze. Der gebürtige Puerto-Ricaner platzierte zudem sieben weitere Songs in den Charts, darunter unter anderem "NUEVAYoL" (sieben) und "BAILE INoLVIDABLE" (zwölf).

Pünktlich zum Start des Straßenkarnevals setzt sich derweil über ein Zehntel der Single-Hitliste aus Party- und Stimmungshits zusammen. Dazu zählen neue Ohrwürmer wie "Karnevalsmaus" (Druckluft, 13), Longseller wie "Wackelkontakt" (Oimara, 15) und Rückkehrer wie "Nie mehr Fastelovend" (Querbeat, 51). Vorwochensiegerin Ayliva ("Renn") zieht sich auf die vierte Stelle zurück und lässt sowohl Taylor Swift ("The Fate Of Ophelia", zwei) als auch Zara Larsson ("Lush Life", drei) vorbei.

Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.