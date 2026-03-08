Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem voraussichtlichen Landtags-Aus der FDP bei den Wahlen in Baden-Württemberg hat Landeschef Hans-Ulrich Rülke seinen Rücktritt in Aussicht gestellt.

Sollte die FDP tatsächlich an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern, werde er "selbstverständlich" den Parteivorsitz niederlegen, sagte er am Sonntagabend dem SWR. Aktuell sehen die Prognosen die Partei klar auf dem Weg aus dem Landtag ihres eigentlichen Kernlands heraus.

Laut den neuesten Hochrechnungen von ARD und ZDF kommen die Grünen bei der Wahl im Mittel auf 30,6 Prozent. Damit liegen sie vor der CDU (29,7 Prozent), womit der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir bei der wahrscheinlichen Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition Ministerpräsident werden dürfte. Die CDU könnte rechnerisch auch mit der AfD koalieren, die auf 18,5 Prozent kommt - dies schließen die Christdemokraten aber aus. Bitter lief der Wahltag für die SPD, die nur auf 5,6 Prozent kommt. Die FDP fliegt mit 4,4 Prozent aus dem Landtag, ebenso schafft es die Linke mit dem gleichen Ergebnis nicht ins Parlament.