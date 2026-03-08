Close Menu

    Foto: Andreas Stoch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Nach der heftigen Wahlschlappe der SPD bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg hat Spitzenkandidat Andreas Stoch seinen zeitnahen Rückzug als Landes- und Fraktionschef angekündigt. Das kündigte er direkt am Wahlabend an.

    Laut den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF kommen Sozialdemokraten im Ländle nur noch auf 5,5 Prozent. Vorn liegen dagegen die Grünen mit im Mittel 31,8 Prozent vor der CDU (29,8 Prozent), womit Özdemir bei der wahrscheinlichen Fortsetzung der grün-schwarzen Koalition Ministerpräsident werden dürfte. Die CDU könnte rechnerisch auch mit der AfD koalieren, die auf 17,8 Prozent kommt - dies schließen die Christdemokraten aber aus.

    Die FDP fliegt mit 4,5 Prozent aus dem Landtag, ebenso schafft es die Linke mit dem gleichen Ergebnis nicht ins Parlament.

