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    Bär: Sicherheit Deutschlands wird auch im All verteidigt » Nachrichten

    News Redaktion
    Dorothee Bär am 11.06.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Dorothee Bär am 11.06.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Köln (dts Nachrichtenagentur) - Die Sicherheit Deutschlands wird nach Ansicht von Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) inzwischen auch im All verteidigt.

    "Unsere Sicherheit von morgen hängt auch von Raumfahrt ab", sagte Bär der "Rheinischen Post" (Dienstag). Anlässlich des Spatenstichs zum Govsatcom-Hub in Köln an diesem Dienstag ergänzte sie, der Hub werde ein zentraler Baustein der europäischen Sicherheitsarchitektur und stelle sicher, dass Deutschland und Europa auch in Krisen- und Ausnahmesituationen handlungsfähig blieben. Mit dem Spatenstich setze man "ein starkes Zeichen für eine sichere und souveräne europäische Satellitenkommunikation". Die CSU-Politikerin fügte hinzu: "Hier wird deutlich: Deutschland ist Raumfahrtnation."

    Der Govsatcom-Hub soll ein zentraler europäischer Knotenpunkt für sichere Satellitenkommunikation werden und dafür sorgen, dass Europas Behörden auch im Krisenfall verbunden bleiben.

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