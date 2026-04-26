Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts steigender Energie- und Kraftstoffpreise will die Deutsche Bahn ein Zeichen für Preiskonstanz setzen. Konzernchefin Evelyn Palla sagte der "Bild am Sonntag", die Preise für Fernverkehrstickets für das kommende Jahr einzufrieren.

Inmitten der aktuellen Unsicherheiten am Energiemarkt wolle das Unternehmen so für Planungssicherheit sorgen. "Vom 1. Mai an halten wir die Preise für ICE-Tickets ein Jahr lang stabil. Wir geben Sicherheit und Stabilität. Für alle, die mobil bleiben wollen und müssen", so Palla.

Üblicherweise gibt der Staatskonzern Preisanpassungen erst im Herbst bekannt. Mit der vorzeitigen Entscheidung bricht die DB mit ihrer Tradition. Es ist bereits das zweite Mal unter der Führung von Palla, dass die Ticketpreise unverändert bleiben. Bereits im vergangenen Oktober hatte die Bahn entschieden, auf Erhöhungen bei Flex- und Sparpreisen zu verzichten.

Die Konzernchefin verknüpft die Preisgarantie direkt mit dem laufenden Umbau des Unternehmens. "Neustart bei der Deutschen Bahn heißt mehr Verantwortung übernehmen und neue Prioritäten setzen", so Palla. "Oberste Priorität hat jetzt: Fahren, Fahren, Fahren und dafür sorgen, dass die Menschen in Deutschland sich das Reisen weiter leisten können. Die Schiene ist der Stabilitätsanker in unsicheren Zeiten."