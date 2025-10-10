Close Menu

    Bahn hält Preise zum Fahrplanwechsel erstmals seit 2019 stabil » Nachrichten

    Reisender an einem Fahrkartenautomaten der Bahn (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Zum ersten Mal seit sechs Jahren hält die Deutsche Bahn beim Fahrplanwechsel ihre Preise stabil.

    Das meldet die „Bild“ (Samstagsausgabe) unter Berufung auf Bahnkreise. Demnach soll es zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember keine Anhebung der Fahrscheinpreise geben. Das sei eine erste wichtige Entscheidung der neuen Bahnchefin Evelyn Palla, heißt es.

    Zuletzt hatte es scharfe Kritik wegen Verspätungen und Dauerbaustellen im Fernverkehr gegeben. Palla ist seit 1. Oktober Bahnchefin und hatte das Amt von ihrem Vorgänger Richard Lutz übernommen.

