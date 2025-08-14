Bahn soll neuen Chef bekommen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Bei der Deutschen Bahn wird es einen Wechsel an der Spitze geben. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) sagte am Donnerstag in Berlin nach Gesprächen mit dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates der Bahn AG, Werner Gatzer, und dem bisherigen Bahn-Chef Richard Lutz, es sei „Zeit für eine Neuaufstellung, sowohl strukturell als auch personell“.

Vor diesem Hintergrund sei man übereingekommen, den noch bis 2027 laufenden Vertrag des Bahnchefs vorzeitig einvernehmlich zu beenden. Lutz, der seit 2017 an der Spitze des Konzerns steht, soll seine Aufgaben noch wahrnehmen, bis die Nachfolge geregelt ist.

Er danke „Herrn Dr. Lutz für sein großes Engagement in schwierigen Zeiten bei der Bahn“, so der Verkehrsminister. „Ich bin mir sicher, dass er auch in den verbleibenden Wochen alles für die Schiene geben wird.“

Der Aufsichtsratsvorsitzende Werner Gatzer ließ sich so zitieren: „Richard Lutz hat die Bahn über viele Jahre geführt und ihr viele Impulse gegeben. Dafür gebührt ihm großer Dank. Wir werden jetzt einen Auswahlprozess für einen neuen Vorstandsvorsitzenden starten und dann die entsprechenden Beschlüsse für den Aufsichtsrat vorbereiten.“

Am 22. September will der Verkehrsminister seine „Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene“ vorstellen. „Ich habe immer gesagt: erst die Strategie, dann das Personal“, so Schnieder. „Unser Konzept steht in den Grundzügen, jetzt gilt es, die passende Person zu finden, die es umsetzt. Auch für diesen Auswahlprozess gilt: Gründlichkeit und Sorgfalt vor Schnelligkeit.“ Am 22. September solle „idealerweise“ auch ein neuer Bahnchef präsentiert werden. Wichtiges Kriterium sei, dass diese Person bereits sei, die Strategie umzusetzen, sagte Schnieder.