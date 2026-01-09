Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Der gesamte Schienenverkehr im Großraum Hannover ist aufgrund der aktuellen Wetterlage bis mindestens Freitagmittag eingestellt.

Das teilte die Deutsche Bahn mit. Damit sei eines der wichtigsten Drehkreuze Deutschlands betroffen und der Fernverkehr im Norden Deutschlands nicht mehr möglich, hieß es weiter.

Die Maßnahme sei notwendig, um Fahrgäste, Mitarbeiter und Fahrzeuge zu schützen. Die Züge würden an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Deutsche Bahn versorge die Fahrgäste vor Ort und setze zusätzliches Personal ein.

In Hannover stelle man Aufenthaltszüge bereit, um den betroffenen Reisenden eine Möglichkeit zum Verweilen zu bieten. Der Konzern arbeite daran, den Betrieb so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, sobald es die Wetterbedingungen erlaubten.