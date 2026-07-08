Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutsche Bahn will bis Ende 2027 rund 50 Millionen Euro zusätzlich in die Verbesserung der Kundenkommunikation investieren - und dabei vor allem den Einsatz von KI ausbauen. Die Maßnahme ist Kern des Sofortprogramms "Bessere Kundenkommunikation", welches am Mittwoch von Bahn-Chefin Evelyn Palla und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) vorgestellt wurde.

Ziel des Programms sei es, die Kundeninformation verlässlicher und schneller zu gestalten, insbesondere in betrieblich angespannten Zeiten, so die Bahn. Die KI-basierte virtuelle Assistenz "Kiana" soll nach den Vorstellungen der Bahn "präzise und individuelle" Auskünfte zu Reisen in über 100 Sprachen bieten. Zudem soll die IT der Deutschen Bahn modernisiert werden, um Informationen zu Störungen schneller zu verarbeiten und an die relevanten Kanäle weiterzugeben. Auch die Einführung einer neuen Info-App namens "DB Info" ist geplant, die ab Ende 2026 verfügbar sein soll.

Zusätzlich sollen 7.000 neue Anzeiger an Bahnhöfen installiert werden, um die Lesbarkeit und Informationsvielfalt zu verbessern. Die zentrale Datenplattform der Reisendeninformation wird an die DB Infrago übertragen, um eine integrierte Information über Betreibergrenzen hinweg zu ermöglichen. Das Sofortprogramm ist Teil einer größeren Initiative zur Verbesserung des Reiseerlebnisses, die auch Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und Sauberkeit an Bahnhöfen umfasst.