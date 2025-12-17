Close Menu

    Banaszak pocht auf Nutzung von russischen Vermögen in der EU » Nachrichten

    Felix Banaszak (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chef Felix Banaszak hofft, dass durch einen Zugriff auf russische Vermögen der innenpolitische Duck auf Wladimir Putin steigt.

    "Es geht ja um Bürgschaften, und dass so etwas abgesichert wird, ist richtig", sagte er dem TV-Sender "Welt" am Mittwoch. "Aber natürlich geht es darum, dass tatsächlich diese russischen Vermögen auch genutzt werden. Ich meine, es kann auch nicht sein, dass es hier gang und gäbe ist, seinen Nachbarstaat zu überfallen und dafür andere die Rechnung zahlen zu lassen. Nein, da sollte schon an Russland die Rechnung adressiert werden."

    Es sei offensichtlich, dass das Druck auf Wladimir Putin ausübe. "Da stecken ja seine Freunde hinter, denen das Geld eventuell abgedreht wird", erklärte der Grünen-Chef. "Und insofern: Ja, das sollte jetzt sehr schnell gemacht werden."

