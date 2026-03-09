Close Menu

    Foto: Cem Özdemir am 08.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Erfolg der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg sieht Parteichef Felix Banaszak auch "Rückenwind" für die Bundespartei.

    "Die Grünen können wieder Wahlen gewinnen, wenn sie zwei Dinge miteinander verbinden: inhaltliche Klarheit und aber auch die Ansprache an die Breite der Bevölkerung", sagte Banaszak am Montag im ARD-Morgenmagazin. Der Kurs von Spitzenkandidat Cem Özdemir gebe "Rückenwind", weil es zeige: "Wenn man es richtig angeht, dann ist für uns einiges drin."

    Die Bundespartei sieht er derzeit stabilisiert in den Umfragen bei 13 bis 14 Prozent, aber er denke, dass da noch mehr gehe, so Banaszak. "Wir wollen, dass die Grünen wieder eine Orientierungskraft für breite Teile der Bevölkerung werden, dass wir ausstrahlen: Wir haben die gesamte Gesellschaft im Blick, aber wir verbinden das mit einer klaren Vision einer Veränderung nach vorne."

