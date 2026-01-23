Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Grünen-Chef Felix Banaszak wirbt für ein höheres Renteneintrittsalter. "Die reale Lebensarbeitszeit muss steigen", sagte Banaszak dem "Spiegel". "Dazu gehört mehr Reha und Gesundheitsschutz, aber auch eine Einschränkung von Frühverrentungen - verbunden mit der Möglichkeit, ohne große Abschläge in Rente zu gehen, wenn es wirklich nicht mehr geht", erläuterte er.

Banaszak verwies auf die steigende Lebenserwartung in Deutschland. "Ist es dann nicht denkbar, einen Teil der gewonnenen Lebenszeit im Erwerbsleben zu verbringen? Darüber sollten wir nachdenken", sagte er.

Zudem sprach Banaszak sich dafür aus, mehr Menschen in die gesetzliche Rente aufzunehmen, wie etwa "Abgeordnete, neue Beamte, Freiberufler". Überdies warb der Grünen-Vorsitzende dafür, kleine und mittlere Renten mithilfe von Kapitalerträgen und "im Zweifel" auch mit zusätzlichen Steuermitteln dauerhaft zu stabilisieren.