Close Menu

    Bangladeschs gestürzte Premierministerin in Abwesenheit verurteilt » Nachrichten

    News Redaktion
    Scheich Hasina Wajed (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Scheich Hasina Wajed (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Dhaka (dts Nachrichtenagentur) - Die gestürzte Premierministerin von Bangladesch, Sheikh Hasina Wajed, ist wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit verurteilt worden.

    In einem monatelangen Prozess wurde sie für schuldig befunden, ein tödliches Vorgehen gegen einen studentischen Aufstand im vergangenen Jahr angeordnet zu haben. Die ehemalige Regierungschefin, die sich im Exil in Indien befindet, wurde in Abwesenheit verurteilt. Bei der Eskalation der Gewalt sollen bis zu 1.400 Menschen ums Leben gekommen sein. Die Anklage hatte die Todesstrafe für Hasina gefordert. Das Strafmaß blieb zunächst unklar.

    In Reaktion auf das erwartete Urteil waren paramilitärische Grenztruppen und Polizisten in Dhaka und vielen anderen Teilen des Landes stationiert worden. Hasinas Partei rief zu einem landesweiten Streik auf, um gegen die Entscheidung des Gerichts zu protestieren.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar